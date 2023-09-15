Суд обязал три петербургские школы купить макеты автоматов Калашникова

Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал три учебных заведения города купить макеты автоматов Калашникова для уроков ОБЖ.

Иск к школам направила прокуратура. В объединенной пресс-службе судов Северной столицы отметили, что требование истца заключалось в том, чтобы обеспечить кабинеты ОБЖ текстами нормативных актов и макетами автоматов Калашникова. В результате суд встал на сторону заявителя, обязав учебные заведения приобрести необходимые вещи.

Представители школ признали исковые требования и заявили о готовности обеспечить кабинеты основ безопасности жизнедеятельности всем необходимым, включая макеты автоматов, пособия по основам стрельбы и другими документами.

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