Врачебная тайна не позволит Смольному создать сайт памяти погибшим от COVID-19 медикам

Власти Санкт-Петербурга не смогли создать сайт, посвященный медикам, погибшим от COVID-19. Инициатива правительства шла вразрез с врачебной тайной.

Создать подобный сайт планировалось еще три года назад. Страница в Сети должна была стать заменой «стены памяти», которая возникла в 2020 году у здания комитета по здравоохранению Петербурга. Памятник разобрали и вместо него установили мемориал в виде ангела на набережной реки Карповки. Рядом со скульптурой находится табличка со ссылкой на сайт, где должны были быть перечислены имена погибших от короновируса медиков, однако страница не работает.

Депутат законодательного собрания города Александр Шишлов направил официальный запрос с просьбой объяснить, почему сайт до сих пор не был создан. В ответ вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что сайт не позволяет открыть закон о защите персональных данных, а также врачебная тайна, пишет ЗАКС.Ру.

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