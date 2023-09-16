Петербургские учителя получат по 200 тысяч рублей

Петербургские учителя получат по 200 тысяч рублей
Фото: Baltphoto

Учителя в Петербурге получат по 200 тысяч рублей. Однако деньги выплатят только 30 лучшим.

В Петербурге 30 лучших учителей получат выплату в размере 200 тысяч рублей. На меру поддержки из городского бюджета выделили 6 млн рублей. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Премия назначается с помощью конкурсного отбора, по результатам которого 30 учителям в Петербурге ежегодно будут выплачивать 200 тысяч рублей. Также в администрации отметили, что учителя поддерживают выбор лучших с помощью конкурсного отбора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в школы Петербурга нужны учителя начальных классов и педагоги-предметники. Уровень предлагаемой оплаты труда для учителей русского языка и литературы может доходить до 80 тысяч рублей, а математики до 100 тысяч рублей.

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