Петербургские учителя получат по 200 тысяч рублей

Учителя в Петербурге получат по 200 тысяч рублей. Однако деньги выплатят только 30 лучшим.

В Петербурге 30 лучших учителей получат выплату в размере 200 тысяч рублей. На меру поддержки из городского бюджета выделили 6 млн рублей. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Премия назначается с помощью конкурсного отбора, по результатам которого 30 учителям в Петербурге ежегодно будут выплачивать 200 тысяч рублей. Также в администрации отметили, что учителя поддерживают выбор лучших с помощью конкурсного отбора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в школы Петербурга нужны учителя начальных классов и педагоги-предметники. Уровень предлагаемой оплаты труда для учителей русского языка и литературы может доходить до 80 тысяч рублей, а математики до 100 тысяч рублей.