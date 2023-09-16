В Петербурге лучшим воспитателям детсадов выплатят по 100 тысяч рублей

В Петербурге 100 лучших педагогов дошкольного образования получат по 100 тысяч рублей. Об этом заявили в городской администрации.

В Петербурге 100 лучших воспитателей детских садов получат по 100 тысяч рублей. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

В сообщении отмечается, что средства будут выданы в рамках премии «Лучший воспитатель государственного образовательного учреждения Санкт‑Петербурга, реализующего образовательные программы дошкольного образования». Победителей выбирают с помощью конкурсного отбора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские учителя получат по 200 тысяч рублей. На меру поддержки из городского бюджета выделили 6 млн рублей. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы. Также в администрации отметили, что учителя поддерживают выбор лучших с помощью конкурсного отбора.