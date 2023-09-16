На Бутлерова иномарка сбила девятилетнюю девочку: у водителя 60 штрафов

На Бутлерова иномарка сбила девятилетнюю девочку: у водителя 60 штрафов
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

В Калининском районе ребенка сбила иномарка. Водитель 60 раз за год нарушил ПДД.

В пятницу, 15 сентября, в полицию Калининского района Петербурга поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетней на улице Бутлерова. Девятилетняя третьеклассница в результате аварии госпитализирована в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb, сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина 1977 года рождения за рулем автомобиля Toyota сбил девочку, когда та перебегала дорогу в неположенном месте из-за припаркованных машин. В 2023 году водитель 60 раз нарушал ПДД и оплатил штрафы лишь частично.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несовершеннолетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Петербурге. Девочка переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

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