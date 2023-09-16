СК возбудил дело из-за молельни мигрантов в многоэтажке в Москве

В Москве следком возбудил дело из-за молельни мигрантов в многоэтажке. Жильцам дома было страшно выходить из квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (организация незаконной миграции) из-за организованной мигрантами молельни в многоэтажном доме в Москве. Информацией об этом поделились в пресс-службе СК.

В сообщении отмечается, что по данным СМИ, «молельный дом» функционирует уже три года. При этом блокируется соседний паркинг и проход местных жителей во двор. Жильцы дома притеснены, а женщинам страшно выйти из квартир. Председатель следкома Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СК по Москве Саксину доложить о ходе расследования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге из больницы сбежал мигрант, угрожавший ножом детям в Никольском саду. Им предстоит не только вычислить место нахождения злоумышленника, но и выяснить его настоящие имя и фамилию.