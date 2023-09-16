В Приозерском районе спасатели эвакуировали труп мужчины

В Приозерском районе спасатели вывезли из леса тело мужчины. Ему стало плохо, медики не успели помочь.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск Ленинградской области в субботу, 16 сентября, получили сообщение о том, что мужчине стало плохо в районе поселка Громово Приозерского района. На место выехала бригада скорой помощи. Информацией об этом поделились в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего. Спасатели эвакуировали тело из леса и передали сотрудникам правоохранительных органов. Жителей и гостей Ленинградской области призвали предупреждать близких о походах в лес, всегда брать с собой заряженный телефон и надевать яркую одежду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Лодейнопольском районе на болотах нашли тело пропавшей женщины.