Пенсионер из Петербурга лишился 848 тысяч рублей после звонка «полицейских»

В Петербурге пенсионер перевел лжеполицейским 848 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 16 сентября, в полицию Невского района Петербурга обратился местный житель 1950 года рождения и заявил, что он стал жертвой мошенников. 13 по 15 сентября ему через мессенджер поступали звонки с двух номеров телефона от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, аферисты убедили потерпевшего в том, что с его счетом происходят мошеннические действия и средства необходимо перевести на «безопасный счет». Ущерб составил 848 450 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерка из Пушкина перевела на «безопасный счет» мошенников 420 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.