На Возрождения девочку придушил знакомый ее бабушки

На Возрождения девочку придушил знакомый ее бабушки
Фото: Baltphoto /Михаил Киреев

В Кировском районе девочку придушил знакомый ее бабушки. Ребенок находился у родственницы в гостях.

В субботу, 16 сентября, в полицию Кировского района Петербурга поступила информация, что в одно из медицинских учреждений обратилась шестилетняя девочка вместе со своей матерью со следами удушения. Ее отправили домой в удовлетворительном состоянии. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать обстоятельства происшествия.

Как стало известно Gazeta.SPb, правоохранители установили, что пострадавшая была в гостях у своей бабушки, в квартире также находился знакомый пожилой женщины. Он придушил ребенка, на данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах. Материалы переданы в следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Тихвине пятимесячная девочка упала с дивана и расшибла голову.

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