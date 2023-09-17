В Ломоносове мигранта ограбили и пырнули ножом соотечественники

В Ломоносове мигранта ограбили и пырнули ножом соотечественники
Фото: Baltphoto

В Ломоносове на мигранта напали земляки. Его ударили ножом и отобрали банковскую карту.

В субботу, 16 сентября, в полицию Петродворцового района Петербурга поступило сообщение, что в Ломоносове в квартире дома на улице Победы находится мужчина с ножевыми ранениями, его ограбили на улице. Пострадавшим оказался уроженец среднеазиатской республики 1995 года рождения. На вызов выехали наряды правоохранителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, со слов пострадавшего, на станции Мартышкино к нему подошли трое неизвестных, судя по речи, они из той же страны, что и он сам. Они избили его и ударили ножом, отобрав банковскую карту. Материальный ущерб устанавливается. Мужчину госпитализировали в реанимацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК возбудил дело из-за молельни мигрантов в многоэтажке в Москве.

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