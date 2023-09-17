Уровень воды в Неве поднялся из-за непогоды

Уровень воды в Неве поднялся из-за непогоды
Фото: Мойка78

В Петербурге зафиксировали повышение уровня воды в Неве. Это заметили и местные жители.

В воскресенье, 17 сентября, жители Петербурга заметили, что в Неве поднялся уровень воды, спуски к реке оказались подтоплены. Ветер поднимает большие волны, которые разбиваются о набережные.

Как сообщает Мойка78, информация о повышении уровня воды подтвердилась в ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России». Оказалось, что уровень воды в Неве повысился на 61 сантиметр. Наводнением считается отметка в 105 сантиметров выше нормы. В Финском заливе при этом показатели ниже, там отмечается 30-45 сантиметров выше нормы. В Петербурге в последние дни идут сильные дожди и ливни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участники фестиваля Burning Man оказались заблокированы в пустыне из-за дождей. По информации телеканала CNN, от всего остального мира оказались отрезаны десять тысяч человек.

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