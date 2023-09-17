Кролик укусил ребенка в контактном зоопарке в Петербурге

В Петербурге кролик покусал ребенка в контактном зоопарке. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

В Петербурге годовалого ребенка госпитализировали с открытой раной запястья и кисти. Причина в том, что малышка укусил кролик в одном из контактных зоопарков города.

Как сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, утром мальчик проводил время с семьей в контактном зоопарке. Около 11 утра ребенка укусил кролик, а уже через час врачи отпустили его домой после оказания медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что енот прокусил ухо семилетней петербурженке в контактном зоопарке. Зверю это не понравилось, и он напал на ухо девочки. Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшую в одно из медицинских учреждений. После девочку отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту случившегося.