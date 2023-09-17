На севере Петербурга появится новый жилой квартал

Между Приморским и Выборгским районами может появиться новый жилой квартал. Местные жители опасаются усугубления проблем с транспортом.

Комиссия по Генплану Петербурга перевела квартал севернее Юнтоловского заказника и западнее Арцеуловской аллеи в Приморском районе города в зону многоэтажной жилой застройки. Там будет разрешено строительство выше шести этажей. Речь идет о территории почти 1 000 гектаров на границе Приморского и Выборгского районов. Участок ограничен ЗСД, северной границей Приморского района, Комендантским проспектом, Парашютной улицей и береговой линией реки Каменки.

Как сообщает РБК, жители района опасаются, что тяжелая ситуация с транспортом станет еще хуже, если участок застроят домами. Однако эксперты считают, что ситуация кардинально не поменяется, хотя стоило бы сначала строить дороги и запускать минимальное количество транспорта и лишь потом начинать возводить кварталы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что проспект Ветеранов продлят к новым жилым кварталам.