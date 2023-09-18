В особой экономической зоне Петербурга появится завод по разработке беспилотников

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект поправок к закону «Об основах научно-технической политики». В документ будет добавлен раздел о беспилотниках.

Автором инициативы выступили депутаты Всеволод Беликов и Ирина Иванова. Проект поправки также соотносятся с нацпроектами «Беспилотные авиационные системы», которые ранее утвердил президент России Владимир Путин.

Говоря об идее использования беспилотных воздушных судов и беспилотных авиационных систем в области искусственного интеллекта, Беликов отметил, что стратегия должна стать основой для разработки и уточнения федеральных программ, а также ведомственных проектов, стандартов и медицинских актов на всех уровнях.

Кроме того, по информации «Делового Петербурга», новый завод по производству беспилотников должен появиться в Особой экономической зоне Петербурга в 2025 году. Площадь предприятия составит 18,6 тысячи квадратных метра, а стоимость работ оценивается в 2,56 миллиарда рублей.

Ранее власти Петербурга через суд лишили компанию статуса резидента Особой экономической зоны.