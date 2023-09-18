В Петербурге на пустыре у озера Долгое нашли труп пенсионерки с раной на шее

Полиция Санкт-Петербурга расследует дело о гибели пенсионерки, которую нашли в Приморском районе с повреждением шеи.

Информация о трупе на пустыре возле озера Долгое в Приморском районе Петербурга поступила в полицию днем 17 сентября. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пожилой женщины с повреждением шеи. Личность погибшей уже удалось установить.

Как стало известно Gazeta.SPb, на шее 64-летней пенсионерки оказалась рваная рана. С места преступления полицейские изъяли биоматериалы, а также 2 зажигалки и одежду. В результате было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Поиски злоумышленника уже начались.

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