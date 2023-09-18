Полиция Фрунзенского района расследует обстоятельства смерти новорожденного ребенка

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп новорожденного ребенка без признаков насильственной смерти.

Утром, 17 сентября, в полицию поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о трупе ребенка, обнаруженном в квартире. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов нашли тело девочки, которой не исполнилось и двух месяцев. Как стало известно Gazeta.SPb, внешних признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было.

Кроме того, ранее погибшая наблюдалась в консультационном-диагностическом центре для детей. Семья полная, на учете в ПНД не состоит. Труп новорожденной был отправлен в морг на вскрытие для установления причины смерти.

Ранее в Приморском районе Петербурга на пустыре около озера Долгое был обнаружен труп 64-летней пенсионерки с рваной раной шеи. Личность погибшей установлена, а полиция начала поиски убийцы.