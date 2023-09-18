Setl Group сдал 60-й социальный объект

Setl Group ввел в эксплуатацию юбилейный, 60-й, социальный объект – это детский сад в проекте «Панорама парк Сосновка». Всего в Петербурге и области компания построила 11 школ, 2 начальные школы с детским садом и 47 детских садов – больше, чем на 18 тысяч мест.

Детский садик с бассейном в проекте «Панорама парк. Сосновка» – первый их трех запланированных. Он сможет принять 250 юных петербуржцев. Светлое здание с контрастными вставками серого и ярко-желтого цветов гармонично вписывается в новый, по-европейски сдержанный и лаконичный жилой квартал. По высоте садик разноуровневый – от 2 до 3 этажей.

На первом предусмотрены групповые помещения для самых маленьких воспитанников – ясельных групп, а также тут разместился бассейн, кухня, медицинский кабинет. На втором этаже обоснуются ребята средней возрастной группы. Здесь же оборудован спортивный зал, зал для занятий музыкой и кружковые помещения, где малыши смогут заниматься творчеством. На третьем находятся помещения, предназначенные для самых старших ребят.

Интерес к познанию мира и новым открытиям формируется у ребят через игры, поэтому во дворе девелопер создал индивидуальные для каждой группы игровые площадки с навесами, под которыми можно будет укрыться от дождя и яркого солнца. Setl Group благоустроил спортивные площадки и разместил современные игровые комплексы с лабиринтами, горками и лестницами.

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