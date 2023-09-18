Мэр Москвы Сергей Собянин отправил столичное правительство в отставку

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отставке правительства города и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

В понедельник, 18 сентября, Собянин объявил об отставке правительства Москвы. Он освободил руководителей органов исполнительной власти региона от замещаемых ими должностей государственной службы столицы России и возложил на низ новые обязанности по ранее замещаемы должностям. Это стандартная процедура после избрания мэра Москвы.

Аналогичное решение было принято в отношении пресс-секретаря главы города, руководителя пресс-службы мэра Москвы и правительства, начальника второго управления правительства Москвы и других представителей московского правительства. Соответствующий документ с подписью мэра был опубликован на сайте главы города Москва.

Ранее Сергей Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в Подмосковье.