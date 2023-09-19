Задержание Албина дало повод вспомнить скандалы при строительстве «Газпром Арены»

В Санкт-Петербурге задержали начальника управления механизации СПБ ГБУ «Мостотрест» Александра Албина – родственника бывшего строительного вице-губернатора города Игоря Албина, связанного со скандалами при строительстве «Газпром Арены».

Александра Альбина отправили под домашний арест за взятку в 7 тысяч рублей, однако СМИ больше привлекает не само дело, а фамилия фигуранта. По неподтвержденной информации, предполагаемый коррупционер является племянником бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. Чиновник уже прокомментировал новость о задержании бизнесмена, но не стал делать акцент на своих родственных связях с подозреваемым.

В связи с началом нового дела Мойка78 решила вспомнить все громкие скандалы, сопровождавшие строительных вице-губернаторов за последние десять лет и многие из них связаны со строительством «Газпром Арены». Так, в 2016 году под следствие попал Марат Оганесян, который, по версии следствия, за взятки помогал компаниям получать подряды на строительстве стадиона для футбольного клуба «Зенит» и в результате получил 5,5 лет колонии.

Другой вице-губернатор, Владимир Лавленцев, привлек внимание полиции и общественности мошенничеством на три миллиарда рублей. Помимо прочего он отвечал за строительство «СКА Арены». На данный момент чиновник находится под домашним арестом, хотя его дело еще расследуется. Одним из последних провинившихся «слуг народа» стал Игорь Албин, известный проблемами с обманутыми дольщиками и курированием строительства скандальной «Газпром Арены» на финальных этапах.

Городские структуры, участвовавшие в строительстве стадиона все еще не могут восстановиться после скандалов. Так, например, дело группы топ-менеджеров «Водоканала» закончили подавать претензии правоохранительных органов в рамках расследования хищений на строительстве «Газпром Арены» только в 2023 году. Ущерб специалисты оценивают в 30 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что матч звезд КХЛ пройдет на «СКА Арене» в конце 2023 года.