В подвале многоквартирного дома во Фрунзенском районе обнаружили разлагающийся труп

Полицейские обнаружили разлагающийся труп неизвестного мужчины в подвале многоквартирного дома. Возраст и личность погибшего не установлены.

Утром, 18 сентября, в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в подвале многоквартирного дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов нашли разлагающееся тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Возраст и личность погибшего установить не удалось из-за сильных гнилостных изменений.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп был направлен в морг для установления причины смерти. Видеонаблюдение на доме отсутствует. После вскрытия полиция займется выяснением всех обстоятельств происшествия.

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