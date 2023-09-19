Суд Петербурга арестовал ценные бумаги европейской «дочки» ВТБ на сумму более 80 млн евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на ценные бумаги VTB Europe на сумму в 80,7 миллионов евро.

Российская компания ВТБ обратилась в суд с требованием взыскать с VTB Bank (Europe) задолженности в 112,6 миллионов евро. В рамках дела Арбитражный суд удовлетворил иск ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на ценные бумаги дочерней компании российского банка, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Напомним, в апреле 2022 года Федеральное управление финансового надзора Германии заявило о вводе запрета на использование банком ВТБ права голоса через «дочку» VTB Europe. Руководство организации не может следовать указаниям российской стороны, поэтому банк полностью потерял контроль над компанией.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин назвал ОСК неэффективной из-за «огромной финансовой дыры».