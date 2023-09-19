В Ленобласти задержали мигранта-нарушителя, устроившего стрельбу на внутреннем кольце КАД

Полиция Ленинградской области задержала мигранта, который выстрелил в жителя Санкт-Петербурга из сигнального пистолета во время езды на автомобиле.

Инцидент произошел вечером, 18 сентября. В полицию обратился 27-летний житель Северной столицы, по словам которого, днем ранее на внутреннем кольце КАД на развилке «Ржевка-Колтуши» его автомобиль подрезал неизвестный водитель корейского кроссовера Chery. После этого, по словам заявителя, нарушитель выстрелил в его сторону из сигнального пистолета.

По информации «ЧП Столица», в тот же день сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль Chery в городе Кудрово Ленобласти и задержали стрелка. Им оказался 23-летний житель одной из среднеазиатских республик. Известно, что мужчина состоит на миграционном учете в поселке Шушары, а в Россию приехал с целью работы. Нарушителя доставили в отделение полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.