Петербуржцев еще в утробе приучают к прозападной «Барби» под молчаливое согласие Смольного

В Санкт-Петербурге мероприятие для мам и беременных прошло в стиле «Барби», противоречащей традиционным ценностям. Встречу, что удивительно, посетил депутат городского ЗакСа.

Несмотря на то, что недавно в Минкульте отказались от выпуска в прокат западного фильма «Барби» с помощью принудительного лицензирования по причине того, что картина не отвечают задачам «по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей», в Петербурге культивировать «розовое безумие» не перестали. В Северной столице в стиле американского фильма про кукол состоялось заседание клуба беременных и мам.

Всего мероприятие посетили 610 жительниц города на Неве. Оно состоялось в бизнес-пространстве гостиницы «Октябрьская». В сентябре тематикой заседание стал «Барби-девичник». Отмечается, что мероприятие «в розовом» вызвало большой интерес у молодых горожанок, ожидающих ребенка. Их пришло 430 из разных районов города.

Практически все участницы оделись в розовых тонах и с аксессуарами, напоминающими об американской кукле. Тем самым молодые будущие мамы, по всей видимости, еще с утробы начали приучать детей к западной культуре, противоречащей российским традиционным ценностям. Мам в розовом было настолько много, что пришлось проводить две сессии.

Как сообщается на сайте клуба беременных «Питер, рожай», одним из лекторов мероприятия стал депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков. Какую информацию он доносил до участниц и по какой причине он решил принять участие в так называемом девичнике беременных – неизвестно. Остается только гадать, почему в администрации Санкт-Петербурга допускают проведение таких мероприятий в городе, да еще и при участии представителя ЗакСа.