В Петербурге появится терминал для ВСМ у Московского вокзала

В Петербурге построят терминал для ВСМ у Московского вокзала. Соответствующие изменения внесены в генплан города.

В рамках изменений в генеральный план Петербурга у Московского вокзала появится терминал для высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Северную столицу (ВСМ). Решение было принято комиссией по внесению изменений в генплан. Соответствующий протокол опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА).

Согласно документу, терминал для ВСМ может появиться на следующих адресах: Невский проспект, дом 85, литера А; Лиговский проспект, дом 50; территория севернее дома 9, литера А по Атаманской улице. Возведение конечного пассажирского терминала (ВСЖМ-1) планируется вместе с железнодорожными подходами к нему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге утвердили строительство двух новых веток метро.