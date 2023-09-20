В Петербурге одобрили выплату ветеранам к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда

В Петербурге к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда ветеранам начнут выплачивать деньги. Законопроект приняли в первом чтении в ЗакСе.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в ходе заседания в первом чтении одобрили единовременную денежную выплату ветеранам и блокадникам, приуроченную к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

По словам представителя губернатора в парламенте Константина Сухенко, основная идея законопроекта заключается в том, чтобы внести в перечень на выплаты тех, кто проживал или родился в Ленинграде в период блокады, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, при этом не является обладателем статуса блокадника. Это 1 858 жителей города. Так, по 10 тысяч рублей будут получать ветераны, инвалиды и участники ВОВ. По пять тысяч рублей — вдовы и вдовцы, а также родившиеся до 3 сентября 1945 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ветераны смогут бесплатно ездить по Петербургу в День памяти жертв блокады Ленинграда.