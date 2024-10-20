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Экс-зенитовец Деменко допустил, что Сантос войдет войти в тренерский штаб «Зенита»

Фото: ФК Зенит

Капитан петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос в будущем может занять место в тренерском штабе команды. Об этом сообщил бывший игрок клуба Максим Деменко в интервью «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дуглас Сантос, который играет за «Зенит», получает российское гражданство. Процесс оформления паспорта для 30-летнего бразильца продолжается уже несколько месяцев. Ожидается, что с новым гражданством Сантос сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Максим Деменко отметил, что решение о получении гражданства является личным выбором Дугласа. Он подчеркнул, что игроку нравится жить в Петербурге, и, вероятно, его семье также комфортно в этом городе. Деменко выразил поддержку этому решению и заявил, что Сантос поступает правильно. По его мнению, если Дуглас сможет играть за национальную команду, Валерий Карпин, главный тренер сборной, обратит на него внимание.

Кроме того, Деменко предположил, что после завершения карьеры Дуглас Сантос может остаться в «Зените», возможно, на тренерской должности.

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