«Зенит» приедет в Воронеж в неполном составе

После успешной победы над «Акроном» петербургский клуб «Зенит» сосредоточился на подготовке к заключительному матчу группового этапа ФОНБЕТ Кубка России против команды «Факел». Воронежский клуб примет «Зенит» в рамках шестого тура турнира, однако петербуржцы отправятся в поездку не в полном составе. Некоторые игроки, такие как Вендел, Нино и Латышонок, останутся в Петербурге для отдыха и восстановления после интенсивных тренировок. Об этом сообщил bob socer.

В предстоящем поединке с «Факелом» на поле выйдут игроки, которые не получают достаточного количества игрового времени в чемпионате России. Масштабная ротация состава также обусловлена важным матчем 13-го тура МИР-Российской премьер-лиги против «Локомотива», который состоится в следующее воскресенье.

Открытая тренировка перед игрой с «Факелом» не запланирована. Команда вылетит в Воронеж в понедельник после утренней тренировки. Путь пройдет по маршруту Петербург — Тамбов (самолетом), а затем Тамбов — Воронеж (автобусом). После завершения матча команда сразу же отправится в Москву, откуда на автобусе поедет обратно в Петербург.

Матч «Факел» — «Зенит» пройдет на Центральном стадионе профсоюзов во вторник, 22 октября, и начнется в 16:15.