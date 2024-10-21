В Петербурге стали создавать больше компьютеров

В традиционном понимании компьютеры представляют собой устройства, позволяющие печатать текст, смотреть фильмы и взаимодействовать с социальными сетями. Однако современные тенденции в производстве технологий заставляют задуматься, действительно ли речь идет о привычных устройствах.

В 2023 году многие индексы городского промышленного производства (ИПП) показали значительный рост. Не только в Санкт-Петербурге, но и по всей стране наблюдается положительная динамика в сфере производства компьютеров и электронных изделий. По сравнению с 2021 годом, ИПП данного сегмента увеличился на 39,6 процентных пункта. С января по июль 2024 года, согласно данным Петростата, этот показатель вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

Профессор кафедры экономики и управления предприятиями СПбГЭУ Елена Ткаченко отметила, что потенциал данной отрасли обширен и включает множество видов деятельности. Это не только производство гражданской продукции, но и оборонные нужды, а также импортозамещение в сфере бытовой техники и создание оптических и электронных устройств для различных секторов, включая судостроение и нефтедобычу.

Председатель комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова подчеркнула, что государство уделяет особое внимание как промышленному производству, так и информационным технологиям. Она отметила, что рост этих отраслей связан с санкционным давлением и курсом на технологический суверенитет.

«С учетом отключения иностранных программ, спрос на отечественные аналоги стал логичным», — добавила Иванова.

Компания, пожелавшая остаться анонимной, отметила, что микроэлектроника для военных нужд может быть менее требовательной к технологиям разработки. Здесь основное внимание уделяется стабильности работы изделий и четкой регламентации внесения изменений. В то же время коммерческие продукты имеют более сложные и миниатюрные характеристики, что приводит к своеобразной «гонке вооружений» в области технологий.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил, что оборонная промышленность сейчас активно развивается.

«Каждый день используется минимум 2 тысячи дронов, и большинство из них поступает в войска через гособоронзаказ», — заявил он.

По его словам, военное применение электроники является лишь верхушкой айсберга, так как за этим следуют множество других направлений.

Эксперты согласны, что значительный вклад в рост производства вносят процессы импортозамещения. В Петербурге активно выпускают и собирают различные виды оборудования, включая планшеты, ноутбуки и компьютеры. По словам Елены Ткаченко, вопрос заключается не столько в том, где производится компонент, сколько в том, кому принадлежит интеллектуальная собственность.

Эльдар Муртазин отметил, что в России наблюдается явный дефицит производства потребительских товаров, в то время как сегменты не потребительской электроники, такие как светофоры и светодиоды, демонстрируют рост.