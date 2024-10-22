Петербуржцам рассказали, как выглядит экотропа на Шимпалатовском озере

Экологическая тропа, расположенная на Шимпалатовском озере в Кокоревском заказнике продолжает развивать тему тематических троп и протянулся на 2,5 км между Ладожским и Шимпалатовским озерами. Он посвящен богатому разнообразию орнитофауны региона. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Заместитель председателя Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Наталья Калягина подчеркнула, что на тропе реализовано множество новшеств. Она отметила, что уникальность маршрута заключается в размещении инсектариев на входных арках, что должно привлечь насекомых и, соответственно, обеспечить дополнительное питание для местных птиц, тем самым обогащая лесной экосистему.

Девиз нового маршрута «Открой. Послушай. Посмотри. Узнай» отражает его образовательную направленность. Вдоль всего пути установлены интерактивные элементы, такие как пазлы и вращающиеся кубики, которые содержат интересные факты о животных, обитающих в заказнике. Также обновлены привычные информационные стенды, выполненные из антивандального материала, некоторые из которых созданы с использованием нейросетевых технологий.

Несмотря на то что многие птицы покинули Петербург и Ленинградскую область в октябре, туристы могут услышать их пение на этом маршруте, просто отсканировав специальный QR-код.

На небольшом отрезке тропы представлена информация о ста видах птиц. Посетители смогут узнать о различиях между самцами и самками, сравнить их оперение, голоса и повадки. В заказнике обитают 16 видов птиц, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, среди которых малый и тундровый лебедь, встречающийся на озерах во время миграции. Биолог Павел Глазков, участвующий в разработке маршрута, отметил, что его задача заключалась в том, чтобы информация о каждой птице была краткой и содержательной, не превышающей двух-трех предложений.