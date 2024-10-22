Специалист рассказал, как меняются подходы застройщиков в Петербурге

Директор департамента сквозной аналитики Михаил Терехов рассказал об основных направлениях, на которые девелоперам сейчас лучше всего обращать повышенное внимание.

Проблема фейковых заявок на рынке недвижимости на сегодняшний день ощущается особенно остро. В реалиях снижающегося спроса некоторые площадки могут стараться выполнять планы по лидам недобросовестными методами — приводить клиентам ботов и фродовые обращения.

Самым эффективным решением проблемы фрода без риска потерять ценные лиды станут специализированные антифрод системы, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

Специалист советует вести сквозную аналитику. Вот ее плюсы:

Увеличение продаж и сокращение расходов на рекламу;

Повышение качества работы с клиентами;

Оптимизация бизнес-процессов.

Михаил Терехов отметил, что высокий спрос, который когда-то стимулировала льготная ипотека, «расслабил» застройщиков, из-за чего они начали уделять меньше внимания качеству работы отделов продаж и операторов. Поэтому на сегодняшний день важно наводить порядок в этом вопросе, автоматизировать и оптимизировать процессы, чтобы не проигрывать конкуренцию за внимание и лояльность клиента.