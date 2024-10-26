Зенит выплатит Спартаку 1 млн евро за чемпионский титул Соболева

Футбольный клуб «Зенит» планирует выплатить московскому «Спартаку» дополнительный бонус в размере 1 миллиона евро в рамках трансфера нападающего Александра Соболева.

По информации в Telegram-канале Baza, этот бонус станет доступным, если игрок сможет помочь «Зениту» завоевать титул чемпиона России в течение ближайших двух лет. Официальный переход 27-летнего Соболева из «Спартака» состоялся 30 августа.

На данный момент нападающий успел принять участие в девяти матчах в текущем сезоне, где отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.