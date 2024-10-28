У лосей закончился период гона

Биолог Павел Глазков сообщил в своем канале «Каждой твари по паре», что у лосей завершился период гона, и теперь животные начинают учебные тренировки. Он представил новое видео, снятое во Всеволожском районе Ленинградской области.

Брачные соревнования среди лосей длились два месяца — с конца августа до двадцатых чисел октября. В это время самцы активно искали невест и вступали в ожесточенные бои с конкурентами за право спаривания. С окончанием гона взрослые лоси теперь будут восстанавливать силы, а на освободившуюся арену выйдет молодняк, который начнет свои первые учебные поединки.

В своем посте Глазков отметил, что ему удалось запечатлеть тренировку молодых лосей на известной лосиной поляне. Судя по размерам их рогов, животные примерно полутора лет. Это их первые рога и первая учебная тренировка, что можно охарактеризовать как «первый турнир» для этих «студентов».

Предположительно, молодые лоси — это родные братья, которые в нынешнем весеннем сезоне начали вести самостоятельную жизнь.