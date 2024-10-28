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Мойка78 смогла поговорить с пострадавшей при нападении на «Окей» на Космонавтов

Фото: Gazeta.SPb

Петербуржец Юрий А., задержанный 25 октября за вооруженное нападение на посетителей магазина, все еще находится в медицинском учреждении. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию «Мойка78», что у палаты задержанного выставлен специальный полицейский пост, который обеспечивает круглосуточное дежурство.

Медицинские работники пока не разрешают проводить следственные действия с агрессором, поэтому его допрос еще не состоялся. Однако существует вероятность, что уже завтра утром опасного пациента выпишут из больницы, после чего его процессуально задержат и начнут задавать вопросы в рамках следственного протокола.

По предварительным данным, у мужчины имеются проблемы с психическим здоровьем. В связи с этим среди первых экспертиз планируется проведение судебно-психиатрической оценки, чтобы определить его вменяемость. Если специалисты установят, что Юрий А. не способен осознавать свои действия, он может быть направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Издание «Мойка78» смогло связаться с одной из пострадавших во время вооруженного нападения на гипермаркет «Окей» 25 октября. В данный момент женщина находится на лечении в больнице, однако врачи пока не определились с сроками её выписки.

В беседе с корреспондентом женщина призналась, что плохо помнит детали произошедшего. Она отметила, что не хочет возвращаться к моменту нападения, так как вскоре впала в шоковое состояние и не способна вспомнить, что происходило после этого.

По словам пострадавшей, сразу после инцидента с ней связались сотрудники гипермаркета «Окей». Они оказали необходимую помощь, предоставив ей еду и товары первой необходимости. Лечение женщины осуществляется по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), что позволяет ей получать всю необходимую медицинскую помощь.

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