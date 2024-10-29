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Климатолог Карнаухов предупредил, что в Петербурге станет холоднее, чем в Гренландии

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

Российский ученый, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов рассказал о потенциальных последствиях изменения течений океана в Атлантике для климата Петербурга. По его мнению, в случае отключения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) в городе может стать так же холодно, как в современных условиях Гренландии. Об этом сообщила Лента.ру.

Карнаухов акцентировал внимание на том, что особенно серьезные изменения ожидаются в европейской части России, где температура может значительно понизиться. Это может привести к тому, что большая часть этих регионов станет непригодной для жизни.

По словам ученого, в то время как на глобальном уровне ожидается общее повышение температур, исчезновение североатлантических течений, которые сейчас способствуют отоплению Европы и охлаждению тропиков, нарушит существующий климатический баланс. В результате такого изменения глобальное потепление продолжится, но с усилением климатических контрастов.

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