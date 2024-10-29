Психолог рассказала, почему дети становятся квадроберами

Психолог медицинского центра из Екатеринбурга Александра Шарапова пояснила, что толкает детей примерять на себя маски животным и что делать родителям, чтобы ребенок жил в реальном, а не в фантазийном мире.

Специалист считает, что квадробинг может прийти в жизнь ребенка по той причине, что в ней не было ничего другого, а в возрасте семи-восьми лет у ребенка не было возможности сделать так называемый выбор. Когда он становится подросток, то начинает размышлять о проблемах человечества, увлекаться другими вещами, а не «прыгать в масках», сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

Александра Шарапова рассказала, что у ребенка не будет потребности уходить в фантазийный мир в том случае, если в его активной, насыщенной жизни присутствуют родители, а также четкие ориентиры.