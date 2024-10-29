В России размер пенсий может неожиданно измениться в 2025 году

С 1 января 2025 года размеры пенсий могут измениться не так, как это предполагалось ранее, из-за уровня инфляции в стране. 26 октября 2024 года Банк России (ЦБ РФ) принял решение о повышении ключевой ставки на 2 процентных пункта, увеличив её с 19 до 21% годовых. Основной причиной этого решения стал высокий уровень инфляции. В пресс-релизе ЦБ РФ сообщается, что ожидаемая инфляция по итогам 2024 года составит 8,0–8,5%, в то время как ранее прогнозировался уровень инфляции в 7-7,5%.

Новые оценки инфляции могут оказать влияние на величину индексации страховых пенсий с 1 января 2025 года. В проекте федерального бюджета предусмотрена индексация на уровне 7,3%. Согласно пенсионному законодательству, индексация страховых пенсий должна проводиться не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Это создает вероятность, что размер повышения пенсий будет пересмотрен в сторону увеличения.

Важно отметить, что с начала 2025 года будут индексироваться как страховые пенсии неработающих, так и работающих пенсионеров. Кроме того, планируется повышение социальных пенсий с 1 апреля на 14,75%. Эксперт Никитин объяснил, что для человека, родившегося в 1944 году и работающего за зарплату около 50 тысяч рублей, пенсионные выплаты составят приблизительно 30 тысяч рублей после 50 лет трудового стажа. В текущих условиях возможно получение не более 10 пенсионных баллов в год.

По расчетам, для обеспечения пенсии в 50 тысяч рублей гражданину потребуется более 50 лет трудового стажа при средней зарплате 80 тысяч рублей, либо 35 лет стажа при доходе в 150 тысяч рублей. Никитин также подчеркнул, что существуют категории граждан, которые могут рассчитывать на значительные социальные надбавки, включая работников и жителей Крайнего Севера, людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, участников Великой Отечественной войны, а также государственных и военных служащих и космонавтов.

Кроме того, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который устанавливает коэффициент 89,83, учитываемый при расчете военных пенсий на 2025 год. Информация о подписании этого документа размещена на портале правовых актов.

При начислении военных пенсий учитывается множество факторов, включая понижающий коэффициент, выслугу лет и трудовой стаж военнослужащих.