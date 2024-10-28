  • 18+

  • Сегодня

    28.10.24, Пн

    Погода

    +8°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.67 €104.81 ¥13.5

Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условие

На основании требуемых документов выдается справка о праве получения дополнительной выплаты к пенсии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В 2025 году для того чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, необходимо будет заработать 350 пенсионных баллов. Такую информацию озвучил Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы и председатель областного Союза пенсионеров, в интервью «Газете.Ru».

 

Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условие
Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

 

Никитин объяснил, что для человека, родившегося в 1944 году и работающего на зарплату около 50 тысяч рублей, пенсионные выплаты составят приблизительно 30 тысяч рублей после 50 лет трудового стажа. В текущих условиях возможно получать не более 10 пенсионных баллов в год. Согласно проведённым расчетам, чтобы обеспечить себе пенсию в 50 тысяч рублей, гражданину потребуется более 50 лет трудового стажа и средняя зарплата в размере 80 тысяч рублей, либо 35 лет стажа при доходе в 150 тысяч рублей. Также Никитин отметил, что существуют категории граждан, которые могут рассчитывать на значительные социальные надбавки, включая работников и жителей Крайнего Севера, людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, участников Великой Отечественной войны, а также государственных и военных служащих и космонавтов.

 

Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условие
Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

 

Кроме того, депутат акцентировал внимание на том, что при средней зарплате в 50 тысяч рублей россиянам необходимо откладывать деньги и откладывать реализацию своих планов на будущее, чтобы обеспечить себе достойное существование на пенсии.

Никитин также добавил, что по уровню пенсионного обеспечения Россия занимает 65-е место в мировом рейтинге среди 96 стран. Он привёл данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым Россия с показателем роста пенсий в 2,4% вошла в пятёрку стран с наибольшим увеличением пенсионных выплат с учётом инфляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В петербургских больницах внедрили роботов в хирургии

    В петербургских больницах внедрили роботов в хирургииНовости
    В Петербурге наблюдается интересная синергия между высококвалифицированными хирургами и современными роботизированными системами. Эти «бездушные машины»…

      Какую площадку выбрать для прогулок с ребенком в Петербурге

        Какую площадку выбрать для прогулок с ребенком в ПетербургеГород
        Прогулки на свежем воздухе — неотъемлемая часть здорового образа жизни и развития ребёнка. Gazeta.SPb собрала…

          Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условие

            Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условиеНовости
            В 2025 году для того чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, необходимо будет…

              В Авито поддержали две команды, участвующие в «Битве роботов»

                В Авито поддержали две команды, участвующие в «Битве роботов»Новости
                В Екатеринбурге прошел очередной этап Международного чемпионата «Битва роботов». Единственная женская команда от Авито петербургская…

                  Актер Михаил Трухин рассказал об успехах на экране и личных испытаниях

                    Актер Михаил Трухин рассказал об успехах на экране и личных испытанияхКультура
                    Артист Михаил Трухин достиг значительных высот в своей карьере, исполнив роль милиционера Вячеслава Волкова в…

                      Участники конференции Авито узнали о трендах в электронной коммерции

                        Участники конференции Авито узнали о трендах в электронной коммерцииНовости
                        Специалисты подвели итоги конференции «Авито для продавцов», которая состоялась 24 октября 2024 года в МТС…