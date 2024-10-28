Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условие

В 2025 году для того чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, необходимо будет заработать 350 пенсионных баллов. Такую информацию озвучил Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы и председатель областного Союза пенсионеров, в интервью «Газете.Ru».

Никитин объяснил, что для человека, родившегося в 1944 году и работающего на зарплату около 50 тысяч рублей, пенсионные выплаты составят приблизительно 30 тысяч рублей после 50 лет трудового стажа. В текущих условиях возможно получать не более 10 пенсионных баллов в год. Согласно проведённым расчетам, чтобы обеспечить себе пенсию в 50 тысяч рублей, гражданину потребуется более 50 лет трудового стажа и средняя зарплата в размере 80 тысяч рублей, либо 35 лет стажа при доходе в 150 тысяч рублей. Также Никитин отметил, что существуют категории граждан, которые могут рассчитывать на значительные социальные надбавки, включая работников и жителей Крайнего Севера, людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, участников Великой Отечественной войны, а также государственных и военных служащих и космонавтов.

Кроме того, депутат акцентировал внимание на том, что при средней зарплате в 50 тысяч рублей россиянам необходимо откладывать деньги и откладывать реализацию своих планов на будущее, чтобы обеспечить себе достойное существование на пенсии.

Никитин также добавил, что по уровню пенсионного обеспечения Россия занимает 65-е место в мировом рейтинге среди 96 стран. Он привёл данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым Россия с показателем роста пенсий в 2,4% вошла в пятёрку стран с наибольшим увеличением пенсионных выплат с учётом инфляции.