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Бондарчук вслед за Андреевой прервал молчание на фоне слухов о разводе

Фото: скрин с видео

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, не обращают внимания на растущие слухи о расставании. Режиссер поделился своими размышлениями о текущей жизни, сообщил портал kp.ru.

В последнее время разговоры о разводе становятся все более актуальными. Многочисленные предположения указывают на то, что пара могла разойтись еще весной, однако официального подтверждения о разводе пока не поступало.

Накануне супруги дали интервью с небольшим промежутком, стараясь избежать острых тем. Тем не менее, некоторые высказывания Андреевой наводят на размышления о возможных трудностях в их отношениях.

В то же время Федор Бондарчук рассказал о своих мыслях, касающихся жизни и работы. Он отметил, что сейчас активно занят несколькими проектами, требующими его постоянного внимания. Режиссер не только работает над фильмами, но и управляет школой кино и телевидения, а также киностудией.

Кроме того, Бондарчук вспомнил о своих родителях — знаменитом режиссере Сергее Бондарчуке и актрисе Ирине Скобцевой, которые воспитывали его в строгих условиях. Он поделился, как его отец не стеснялся делать замечания даже взрослом сыне за неподобающее поведение.

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