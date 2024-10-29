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В Петербурге приостановили движение метро из-за пранкера

Фото: https://t.me/Megapolisonline

В Петербурге движение метро временно остановили из-за инцидента с 33-летним пранкером по имени Андрей. Мужчина уронил свой кошелек на рельсы и, не задумываясь, прыгнул за ним, направившись в тоннель.

По информации Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер, инцидент произошел около 18:00 между станциями «Спасская» и «Площадь Александра Невского-2».

Свидетели происшествия отметили, что после того как кошелек упал, Андрей спрыгнул на рельсы и направился в тоннель, что вызвало задержки в движении поездов. В настоящее время мужчина задержан. На его YouTube-канале подписано 10 тысяч человек, где он публикует различные пранки и розыгрыши. Однако сам Андрей утверждает, что не собирался записывать видео и просто случайно уронил свой кошелек.

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