В Петербурге уволили почти 20 майоров и капитанов ГАИ из МРЭО

В Петербурге работу потеряли 17 майоров и капитанов ГАИ из МРЭО, расположенном на Шоссе Революции. Увольнение правоохранителей связано с экзаменами на права.

«Всем уволенным предъявили нарушение дисциплины и служебной инструкции», – сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на источники местных СМИ.

Уже в течение десяти лет сдача на права проходит с видеофиксацией. Камера со звуком снимает все действия кандидата в водители и инспектора. Уволенные сотрудники не соблюдали указанные правила, что и стало причиной их увольнения из органов.