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Патрушев велел стабилизировать продовольственный рынок за две недели

Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

31 октября вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел совещание с участием федеральных органов исполнительной власти и Банка России, в рамках которого обсуждались цены на продовольственном рынке.

Патрушев дал поручение ведомствам каждый день проводить мониторинг продовольственного рынка и за две недели «для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия» принять исчерпывающие меры, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

Дмитрий Патрушев пояснил, что сейчас заканчивается уборочная кампания, поэтому можно сделать вывод о том, что россиян возможно обеспечить всеми необходимыми продуктами питания. Вице-премьер РФ заверил, что показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности остаются стабильными.

По словам участников встречи, на сегодняшний день  самое главное — в условиях высокой ключевой ставки обеспечить нужный уровень производства продукции.

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Патрушев велел стабилизировать продовольственный рынок за две недели

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