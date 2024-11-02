Мошенники заставили пожилую петербурженку продать четыре квартиры

В Петербурге на телефонное мошенничество попала 72-летняя женщина. В результате действий злоумышленников она оказалась вынуждена продать свои три квартиры, расположенные на Васильевском острове, а также одну в Петергофе. Общая сумма, вырученная от продажи недвижимости, превысила 31 миллион рублей.

По информации издания «Фонтанка.ру», с 12 сентября уроженке Эстонской ССР звонили аферисты. Они представились сотрудниками Федеральной службы безопасности и по телефону убедили пенсионерку в уязвимости банковской системы и опасной ситуации на рынке недвижимости, что и подтолкнуло ее к продаже.

За полтора месяца женщина нашла покупателей для квартиры в двенадцатиэтажном доме на Чичеринской улице, а также для жилья в шестиэтажном доме на Железноводской и в жилом комплексе комфорт-класса на Уральской улице. В дополнение к этому, она продала свою квартиру на 13-й линии Васильевского острова. В итоге мошенники похитили у нее 31,4 миллиона рублей. В полиции по данному факту звели уголовное дело об особо крупном мошенничестве.