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Экс-возлюбленная основателя Telegram Болгар срочно продает квартиру в Петербурге

Фото: соцсети

Ирина Болгар приняла решение срочно продать свою трёхкомнатную квартиру в Петербурге. В течение недели она снизила цену на 500 тысяч рублей, однако потенциальные покупатели пока не спешат связываться с ней и её семьей из-за сложной ситуации, складывающейся вокруг продажи.

Квартира, площадью 96 квадратных метров, расположена на Васильевском острове и принадлежит сразу трем членам семьи. Помимо Ирины, которая является матерью троих детей, доли в собственности также имеют её сестра Марина и сводный брат. Отношения между ними в последнее время стали достаточно натянутыми. Марина открыто выражала своё недовольство, заявляя, что ей стыдно за поведение Ирины после скандала, связанного с известным предпринимателем Павлом Дуровым, и даже заблокировала её в социальных сетях.

По информации риелторов, семейные разногласия отпугивают покупателей, а также многие не хотят иметь дело с Ириной Болгар, известной своей склонностью к судебным разбирательствам. К тому же, состояние квартиры оставляет желать лучшего: стены прогнили, в интерьере присутствуют устаревшие «бабушкины обои», а полы покрыты изношенным линолеумом и паркетом. После смерти родителей Болгар в квартире не проводился ремонт. Среди достоинств квартиры упоминается наличие балкона, выход на который вызывает опасения, и вид на макушки Храма Благовещения.

Первоначально трёшку семьи Болгар выставили на продажу за 18 миллионов рублей, однако после нескольких отказов цена снизилась до 17,5 миллионов рублей всего через неделю.

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