Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в ноябре

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал корреспонденту Gazeta.SPb, какая погода ожидается в Петербурге в ноябре. По словам синоптика, в ближайшие дни будет холодно, следующий снегопад настигнет город во вторник, но после 6 ноября ожидается небольшое потепление.

«В принципе холодная погода, так что снег полежит, но недолго, все-таки ложиться в землю ему еще очень рано. После 6 ноября начнется повышение температуры до +2°…+7° градусов тепла, и в ночные часы тоже будет положительная температура», — рассказал синоптик.

Шувалов подчеркнул, что в ноябре жители Петербурга столкнутся с достаточным количеством осадков.