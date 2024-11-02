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Синоптик Шувалов рассказал, какую погоду ожидать петербуржцам в ноябре

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал корреспонденту Gazeta.SPb, какая погода ожидается в Петербурге в ноябре. По словам синоптика, в ближайшие дни будет холодно, следующий снегопад настигнет город во вторник, но после 6 ноября ожидается небольшое потепление.

«В принципе холодная погода, так что снег полежит, но недолго, все-таки ложиться в землю ему еще очень рано. После 6 ноября начнется повышение температуры до +2°…+7° градусов тепла, и в ночные часы тоже будет положительная температура», — рассказал синоптик.

Шувалов подчеркнул, что в ноябре жители Петербурга столкнутся с достаточным количеством осадков.

«В целом, несмотря на кратковременные похолодания, ноябрь будет в Санкт-Петербурге теплым. Теплым, с достаточным количеством осадков. Снег не ляжет окончательно, нужно ждать начало декабря», — резюмировал синоптик.

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