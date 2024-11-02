На станции метро «Театральная» в Петербурге ищут подрядчика для уборки

На строящейся станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге объявили о поиске подрядчика для выполнения работ по уборке. Такая информация появилась на сайте госзакупок от компании «Метрострой Северной столицы».

Извещение о необходимости найти подрядчика было опубликовано 30 октября. Общая стоимость работ составляет 2 121 323 рубля. В документе также уточняется, что уборочные работы должны быть завершены до 30 декабря 2024 года.

Специализированные услуги по чистке и уборке на объекте начинаются заранее, несмотря на то, что разрешение на строительство станции метро будет действовать до декабря 2025 года. Это может свидетельствовать о стремлении обеспечить надлежащие условия на стройплощадке и поддерживать чистоту во время строительства.