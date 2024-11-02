  • 18+

  • Сегодня

    03.11.24, Вс

    Погода

    +2°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.44 €105.84 ¥13.64

На станции метро «Театральная» в Петербурге ищут подрядчика для уборки

Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На строящейся станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге объявили о поиске подрядчика для выполнения работ по уборке. Такая информация появилась на сайте госзакупок от компании «Метрострой Северной столицы».

Извещение о необходимости найти подрядчика было опубликовано 30 октября. Общая стоимость работ составляет 2 121 323 рубля. В документе также уточняется, что уборочные работы должны быть завершены до 30 декабря 2024 года.

Специализированные услуги по чистке и уборке на объекте начинаются заранее, несмотря на то, что разрешение на строительство станции метро будет действовать до декабря 2025 года. Это может свидетельствовать о стремлении обеспечить надлежащие условия на стройплощадке и поддерживать чистоту во время строительства.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Поезда из Петербурга в Калининград изменят расписание зимой

    Поезда из Петербурга в Калининград изменят расписание зимойНовости
    Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочерней структурой РЖД, объявила об изменениях в расписании некоторых…

      В Петербурге лихачка вела автомобиль с малышом на руках

        В Петербурге лихачка вела автомобиль с малышом на рукахНовости
        В Петербурге правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 53-летнюю женщину, управлявшую автомобилем с маленьким ребенком…

          На станции метро «Театральная» в Петербурге ищут подрядчика для уборки

            На станции метро «Театральная» в Петербурге ищут подрядчика для уборкиНовости
            На строящейся станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге объявили о поиске подрядчика для выполнения работ по…

              «Зенит» уверенно выиграл матч против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1

                «Зенит» уверенно выиграл матч против махачкалинского «Динамо» со счетом 2:1Новости
                В субботу, 2 ноября, в рамках 14-го тура Премьер-лиги, состоялись два матча, среди которых встреча…

                  Россиянам объяснили, как защититься от новых схем мошенников

                    Россиянам объяснили, как защититься от новых схем мошенниковНовости
                    Научный сотрудник Института компьютерных наук и кибербезопасности Петербургского политехнического университета Петра Великого Николай Соболев ответил…

                      Студенты Петербурга получат 1000 рублей за четырехчасовую работу по уборке снега

                        Студенты Петербурга получат 1000 рублей за четырехчасовую работу по уборке снегаНовости
                        Спикер парламента Петербурга Александр Бельский назвал сумму, которую смогут зарабатывать студенты, принимая участие в зимней…