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Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал полученную травму

Фото: ФК Зенит

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Евгений Латышонок высказался о травме, которую он получил во время вчерашнего матча 14-го тура Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо».

Голкипер отметил, что в данный момент сложно сказать, насколько серьезной является его травма, и добавил, что необходимые обследования пройдут в ближайшие дни.

«Серьезная травма? Не знаю, посмотрим. Завтра-послезавтра обследование будет», – процитировал Латышонока издание Metaratings.ru.

Следует отметить, что в результате полученного повреждения Латышонок покинул поле уже в первом тайме встречи. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена», где «Зенит» одержал победу над «Динамо» с минимальным счетом 2:1. Этот результат позволил команде Сергея Семака набрать 33 очка и занять вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.

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