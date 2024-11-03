Вратарь «Зенита» Латышонок прокомментировал полученную травму

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Евгений Латышонок высказался о травме, которую он получил во время вчерашнего матча 14-го тура Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо».

Голкипер отметил, что в данный момент сложно сказать, насколько серьезной является его травма, и добавил, что необходимые обследования пройдут в ближайшие дни.

«Серьезная травма? Не знаю, посмотрим. Завтра-послезавтра обследование будет», – процитировал Латышонока издание Metaratings.ru.

Следует отметить, что в результате полученного повреждения Латышонок покинул поле уже в первом тайме встречи. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена», где «Зенит» одержал победу над «Динамо» с минимальным счетом 2:1. Этот результат позволил команде Сергея Семака набрать 33 очка и занять вторую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.