Никуда ходить не нужно: как оформить доставку пенсии на дом Почтой России

В России пенсионеры могут получать свою пенсию двумя основными способами: наличными или переводом на банковскую карту. При использовании безналичной формы выплаты перечисляются на счет в банке, с которым клиент сотрудничает. С 1 мая 2023 года процесс получения пенсий в безналичной форме останется прежним, и выплаты продолжат поступать на счета в выбранных банках.

Изменения в доставке пенсий наличными

С мая 2023 года исключительно Почта России займется доставкой пенсий наличными. Ранее такую доставку осуществляли также и другие частные организации. Разработчики нового законопроекта объясняют данное решение тем, что многие частные компании являются обществами с ограниченной ответственностью с минимальным уставным капиталом, что создает риски невыполнения обязательств перед пенсионерами.

Как оформить получение пенсии наличными на дому

Пенсионеры, желающие получать пенсию наличными на дому, могут подать заявление любым удобным способом. Один из вариантов — личное посещение отделения Фонда социального страхования или многофункционального центра (МФЦ), где сотрудники помогут заполнить заявление и примут его. Кроме того, можно воспользоваться порталом Госуслуг, указав в качестве способа доставки Почту России.

Получение пенсии наличными возможно как на дому, так и в ближайшем отделении почты в назначенный день. Если пенсионер не окажется дома в день доставки или не сможет прийти в отделение, то он сможет получить свою пенсию в любой другой день до окончания выплатного периода.

Для пенсионеров, которые также получают другие социальные выплаты, создадут более удобные условия: почтальоны доставят все выплаты одновременно в один день.

Оформление доверенности на получение пенсии

В случае если пенсионер не может получать пенсию самостоятельно, ему необходимо оформить доверенность. Этот документ можно заверить несколькими способами: у нотариуса или у уполномоченного лица органов исполнительной власти, например, в администрации. Если нотариуса нет в населенном пункте, возможно заверение доверенности в организации, где работает пенсионер, или в администрации стационарного учреждения, в котором он находится на лечении.

В доверенности должны быть указаны полные данные как доверителя, так и доверенного лица, а также перечень полномочий и срок действия документа.

Дополнительные услуги, предоставляемые Почтой

При доставке пенсии на дом почтовые работники могут одновременно принимать у населения платежи за услуги ЖКХ, электроэнергию и связь. Также можно оплатить штрафы ГИБДД, налоги, оформить подписку на газеты и журналы, а также застраховать квартиру или дачу. Почтальоны также доставляют товары первой необходимости и продукты питания, что особенно важно для пожилых и маломобильных людей. Заказать продукцию можно по прейскуранту, который предоставляется каждым почтальоном, а оплатить с помощью мобильного почтово-кассового аппарата.

Почта России гарантирует доставку пенсий в срок даже в самые удаленные уголки страны, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. Для этого у почтовиков разработаны специальные схемы работы, уже отработанные в регионах, подверженных стихийным бедствиям.

Как будут получаться выплаты на дому

Для пенсионеров, получающих пенсию наличными на дому, изменений не произойдет. Они продолжат получать свои выплаты в привычные даты, а доставка останется бесплатной. Тем, кто ранее получал пенсии через другие частные компании, не потребуется подавать какие-либо заявления.

Контакты для получения информации

При возникновении любых вопросов можно обратиться по телефону: 8-800-100-00-00. Кроме того, на сайте Почты России в разделе «Услуги в отделениях», в подразделе «Пенсии и пособия» доступна форма обратной связи, где можно задать вопросы, связанные с доставкой пенсии и социальных выплат наличными.