Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

В 2025 году граждане России получат возможность забрать свои пенсионные накопления разовой выплатой, сумма которой может достигать 412 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на информацию, предоставленную Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Речь идет о средствах, которые были заморожены в 2014 году. Владельцы пенсионных накоплений смогут выбрать между получением единовременной выплаты или ежемесячной доплатой к своей пенсии, если накопленная сумма не превышает установленный порог.

В статье также отмечается, что увеличение размера возможной выплаты связано с изменением методики расчета в 2024 году. До июля порог для получения накопленных средств единовременно определялся на основе пяти процентов от пенсии, однако затем этот расчет стал производиться на основании десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера.