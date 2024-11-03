В Петербург стали чаще пригонять автомобили из Китая и Белоруссии

Петербуржцы всё чаще обращают внимание на возможность приобретения автомобилей за рубежом и в других российских регионах. Согласно исследованиям, проведённым «Авито Услуг», в третьем квартале наблюдается увеличение спроса на услуги по перегону легковых автомобилей из-за границы и других городов России на 22% по сравнению со вторым кварталом этого года.

Интерес к перегонке автомобилей из Белоруссии увеличился на 24%, тогда как спрос на машины из Китая возрос на 9%. В то же время предложение услуг перегонки автомобилей из этих стран значительно увеличилось, составив 69% для Белоруссии и 130% для Китая.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов объяснил эту тенденцию активным развитием китайских брендов на российском рынке. Например, в Белоруссии работает завод Geely, который производит автомобили под маркой Belgee.

По словам эксперта, автомобили, собираемые в Белоруссии, стоят дешевле, чем те же модели, продаваемые в России. Многие производители, которые работают на белорусском рынке, придерживаются агрессивной ценовой политики, в результате чего разница в цене между двумя официальными дилерами в России и Белоруссии для некоторых моделей может достигать 2 миллионов рублей.