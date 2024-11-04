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Посещаемость ТЦ в Петербурге сократилась на 6% к концу октября

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

По информации, представленной компанией Focus Technologies, в период с 21 по 27 октября посещаемость торговых центров в Петербурге сократилась на 6%. В то же время в Москве наблюдается противоположная тенденция: в тот же промежуток времени показатель Mall Index, который измеряет количество посетителей на 1 тыс. квадратных метров торговых площадей, увеличился на 2%. В целом по России этот показатель снизился на 4%.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что вторая половина октября традиционно считается низким сезоном для торговых центров. Однако, по его прогнозам, вскоре ожидается рост посещаемости, который будет связан с ноябрьскими распродажами.

Несмотря на это, акция «чёрная пятница», ставшая привычной для россиян, уже не демонстрирует ожидаемого эффекта. Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева подчеркнула, что участники рынка не так активно продвигают эту акцию, как раньше. Она также отметила, что в сентябре и октябре трафик в магазинах у отдельных ритейлеров упал на 30–40%.

Специалисты прогнозируют, что на фоне сезонных акций показатель Mall Index вырастет всего на 2–4% по сравнению со среднегодовыми значениями. Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова сообщила, что к концу года средний уровень вакантности на рынке торговой недвижимости составит 3% в Петербурге и 6,5% в Москве. По сравнению с прошлым годом эти показатели сократятся на 3,3% и 3,5% соответственно. В

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Посещаемость ТЦ в Петербурге сократилась на 6% к концу октября

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